مصدر في حزب الله للجزيرة: سنرد على أيّ اعتداء إسرائيلي والاجتياح البري سيكون حافزًا لنضع أولى أقدامنا بالجليل

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر قيادي في "حزب الله"، قوله "إننا نأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد وأعددنا للأمر كامل عدته"، مضيفًا "مصطلح العدو عن ضربة قاسية ومحدودة لا يعنينا بشيء لأنه عدوان بمعزل عن حجمه".

وكشف "أننا أبلغنا الموفدين باتصالهم بالعدو لتجنيب المدنيين ولكننا لا نثق بعدونا"، وأفاد بأنّه "طرح علينا الموفدون عدم الرد على العدوان المرتقب وقد أبلغناهم رفضنا ذلك"، وشدد على "أننا سنرد حتما على أي اعتداء إسرائيلي".

وأكّد المصدر أنّ "قيادة المقاومة ستقرر شكل الرد وحجمه على أي عدوان محتمل"، موضحًا: "قادرون على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف".

وأشار إلى "أننا لا نتوقع اجتياحا بريا ولو محدودا للبنان لكننا في حالة جاهزية كاملة"، لافتًا إلى أنّ "الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل"، مؤكدًا أنّه "لم يفاجئنا التبني الأميركي لرواية العدو وسبق وتبنى روايته بمجزرة المعمداني".