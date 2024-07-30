هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان دعت لاعتبار يوم السبت المقبل يوما للتضامن مع غزة والأسرى

دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك "ابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، لاعتبار يوم السبت الواقع في 2024/8/3، يوماً عالميا لنصرة غزة والاسرى، ورفضاً لحرب الابادة واعدام الاسرى وذلك عبر المشاركة الكثيفة في النشاطات الوطنية الجماهيرية التي ستنظمها هيئات العمل الفسطيني المشترك في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. وذلك التزاماً بالدعوة الصادرة عن الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية في فلسطين، والمؤسسات والهيئات العاملة في مجال دعم ونصرة واسناد الاسرى، وعائلات الاسرى والمعتقلين أيضاً.

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