سعد اتصل بوليد فياض لإيجاد حل لأزمة انقطاع المياه المتكرر في صيدا

أجرى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، اتصالا هاتفيا، بوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وذلك بعد تفاقم أزمة انقطاع المياه في مدينة صيدا والجوار، "مما شكّل نقمة عارمة في المدينة بسبب الاهمال المتكرر من قبل مؤسسة مياه الجنوب بحق المدينة وأهلها، بخاصة أن انقطاع المياه يستمر لاكثر من شهر في الكثير من الاحيان"، وفق بيان عن مكتب سعد الإعلامي.

وقد طالب سعد الوزير باتصاله بقيام الوزارة بمسؤولياتها تجاه المواطنين وتأمين المياه لهم، خاصة أن المواطن يدفع ما يتوجب عليه ولا ينال حقه، كما طالبه بمحاسبة المسؤول عن هذا التقصير بحق المواطن.