توقيف ثلاثة فتية فلسطيني ولبنانيان قاموا باتصالات أثارت حالاً من الهلع وادت لإخلاء نحو 25 منزلاً في بلدة طيرفلسيه الجنوبية

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان بانه بعد ورود اتصالاتٍ مريبة إلى عدد من المواطنين في صور أثارت حالاً من الهلع والبلبلة واضطرار المواطنين إلى إخلاء نحو 25 منزلاً في بلدة طيرفلسيه، ثلاثة فتية (فلسطيني ولبنانيان) قاموا بهذه الاتصالات، وتمّ إحضارهم وإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم، بالتنسيق مع النيابة العامّة الاستئنافيّة في الجنوب.

وشدّدت المديرية، في بيان، على أنّ "هذه الظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان تحتّم على الجميع أعلى درجات الوعي والجدّيّة في التعاطي، وأن المزاح بأمورٍ مصيريّة تعرّض المرتكبين والمواطنين على السواء لعواقب سلبيّة، الجميع اليوم بغنى عنها".