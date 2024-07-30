"التكتل الوطنيّ المستقل" شدد على تغليب الوعي والتماسك لتخطي الأزمات

عقد نواب "التكتل الوطنيّ المستقل" ميشال الياس المرّ، فريد هيكل الخازن، وليم طوق، وطوني فرنجيه، اجتماعاً في دارة المر في بتغرين حيث كانت فرصة دائمة ومستمرة للتشاور في الشؤون الوطنية خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية.

وشدّد المجتمعون على "تغليب الوعي ومصلحة الوطن والمواطن في هذا الزمن الذي يتربص بنا الأعداء الشر، وتتكاثر الأطماع بسلام واستقرار لبنان، في مخاض تطورات المنطقة المتسارعة". كما كان تأكيد " أهمية الوحدة الداخلية والتماسك لتخطي الأزمات والوصول الى بر الأمن والأمان".