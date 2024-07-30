بقاعكفرا اختتمت احتفالاتها بعيد القديس شربل بمسيرتين بعنوان "شربل ضوي سراج المي"

اختتمت رعية بقاعكفرا احتفلاتها بعيد القديس شربل تحت شعار "شربل ضوي سراج المي"، بمسيرتين: الاولى نحو صخرة القديس في الجوار، والثانية في الشارع الرئيسي للبلدة.
وشارك في المسيرة التي انطلقت من باحة كنيسة السيدة نحو الجرد، ابناء الرعية، اخوية مار شربل التي نظمت هذه المسيرة. واحتفل بالقداس الالهي الخوري غطاس الخوري مخلوف خادم رعية مار شربل في كاليفورنيا- الولايات المتحدة الاميركية.
أمّا المسيرة بالصليب وذخيرة القديس التي جرت في الشارع الرئيسي في البلدة، فشارك فيها المؤمنون من الرعية والرعايا المجاورة، يتقدّمهم خادم الرعية الخوري ميلاد مخلوف، وكهنة الرعية، نوبة اخوية مار شربل، اخوية مار شربل واخوية الحبل بها بلا دنس. واختتمت بزياح القديس شربل في باحة كنيسة سيدة الانتقال الرعائية.
ويذكر ان احتفالات رعية بقاعكفرا بعيد القديس شربل قد استمرت طيلة شهر تموز 2024.
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