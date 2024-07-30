اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي في تصريح له، الى ان "المدارس الخاصة مهووسة بإظهار تفوّقها وبنتائج ١٠٠ بالمئة نجاح. هل كل تلامذتها من المتفوقين؟ أو انها تمارس التطهير الاكاديمي على منوال التطهير العرقي؟ أين رمت الطلاب المحتاجين للمساعدة قبل وصولهم للصف 12؟ ماذا حصل لهم؟ هل نجحوا السنة؟ ما الأولوية عند المدارس: التجارة أو بناء الإنسان؟".

كانت هذه تفاصيل خبر ادغار طرابلسي: ما الأولوية عند المدارس التجارة أو بناء الإنسان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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