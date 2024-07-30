ماكرون اعتبر مخطط المغرب هو "الأساس الوحيد" لقضية الصحراء الغربية والبوليساريو اتهمته بدعم الاحتلال

أعلن الديوان الملكي المغربي، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الملك المغربي محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد للتوصل الى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية".

واعتبر ماكرون بحسب بيان للديوان أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مؤكدًا أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها.

من جانبها، اتهمت جبهة البوليساريو فرنسا "بدعم احتلال" الصحراء الغربية.

وتقترح الرباط منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

وتعتبر الأمم المتحدة المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".