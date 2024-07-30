البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 216.27 مليار يوان (حوالي 30.31 مليار دولار أميركي)، وبسعر فائدة 1.7 بالمئة.

وفي بيان له، أعلن المصرف أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، خلال نهاية الشهر الحالي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، بحسب وكالة "شينخوا"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.