الأرصاد الجوية الفرنسية اصدرت إنذارا برتقاليا من حصول عواصف في باريس ومنطقتها

أصدرت الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم إنذارا برتقاليا، وهو ثاني أعلى مستوى، بحصول عواصف في باريس ومنطقتها اعتبارا من الساعة 18,00 ت غ، في وقت تستضيف العاصمة دورة الألعاب الأولمبية.

وحذرت الأرصاد في نشرتها من "عواصف رعدية وأمطار غزيرة اعتبارا من الساعة 18,00 (16,00 ت غ)، في اليوم الرابع من أولمبياد 2024".