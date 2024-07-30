أصدرت الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم إنذارا برتقاليا، وهو ثاني أعلى مستوى، بحصول عواصف في باريس ومنطقتها اعتبارا من الساعة 18,00 ت غ، في وقت تستضيف العاصمة دورة الألعاب الأولمبية.
وحذرت الأرصاد في نشرتها من "عواصف رعدية وأمطار غزيرة اعتبارا من الساعة 18,00 (16,00 ت غ)، في اليوم الرابع من أولمبياد 2024".
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد الجوية الفرنسية اصدرت إنذارا برتقاليا من حصول عواصف في باريس ومنطقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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