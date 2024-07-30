عمليات انتشال جثامين من بني سهيلا بعد تراجع القوات الإسرائيلية من مناطق شرقي خان يونس

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في بلاغ، عن "انتشال 42 شهيدًا من بني سهيلا بعد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شرقي خان يونس" في جنوب قطاع غزة، وقال: "نعمل على انتشال باقي الشهداء في بني سهيلا بعد إغلاق الطرق وتدمير 90% من البنية التحتية".

وأشار إلى أنّه "لدينا 200 بلاغ عن فقدان مواطنين شرقي خان يونس"، لافتًا إلى أنّ "الاحتلال منعنا من انتشال المصابين ما أدى لوفاتهم وتحلل جثثهم بما يخالف الحقوق الأساسية".

هذا، وعاد آلاف النازحين الفلسطينيين للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد انسحاب دبابات القوات الإسرائيلية، وسط عمليات انتشال جثث القتلى من بين أنقاض المنازل المدمرة في منطقة بني سهيلا.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي مع تواصل الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.