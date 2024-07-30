الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تطالب باريس بالاعتذار

الشارقة - اميمة ياسر - أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، عن استيائها واستنكارها البالغين، مما تضمنه حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، من تجسيد مشهد العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه.

وقالت الكنيسة في بيانها: "المؤسف أن الطريقة التي قدم بها هذا المشهد تحمل إساءة بالغة لأحد المعتقدات الدينية الأساسية التي تقوم عليها المسيحية".

وأكدت الكنيسة القبطية التي يترأسها البابا تواضروس الثاني، أن "هذه الإساءة تستدعي اعتذارا واضحا وجادا من الهيئات المنظمة لأولمبياد باريس 2024، لكل المسيحيين الذين استاءوا من هذا المشهد المؤسف، الذي شاب ما كنا نظن أنه عرس رياضي عالمي من شأنه أن يدخل الفرح والبهجة على قلوب جميع المشاركين مع ضمانات كافية لعدم تكرار مثل هذه التصرفات المسيئة".