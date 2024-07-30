شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية بولاية كيرالا إلى 63 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار غزيرة بمنطقة واياناد بولاية كيرالا جنوب الهند، إلى 63 شخصًا على الأقل.

ويُخشى أن يكون العديد من الأشخاص الآخرين محاصرين بعد أن ضربت الانهيارات الأرضية الضخمة مناطق جبلية مختلفة في منطقة واياناد بولاية كيرالا بوقت مبكر من اليوم.

وقدم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تعازيه لعائلات الضحايا، متمنيًا الشفاء للمصابين الذين جرى نقل العديد منهم إلى المستشفيات. الأمطار الموسمية وأكد مودي أن السلطات المركزية "ستوفر كل مساعدة ممكنة" لولاية كيرالا في عمليات الإنقاذ.

وتشهد الهند أمطارًا موسمية غزيرة في الفترة ما بين يونيو وسبتمبر، ما يتسبب في حدوث فيضانات في عدة مناطق.