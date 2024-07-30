شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين منتقدًا تقرير " مراسلون بلاحدود": إدراج الاحتلال فى التصنيف عار والان مع تفاصيل الخبر

انتقد الكاتب الصحفي خالد البلشى، نقيب الصحفيين، التقرير السنوى الصادر من منظمة" مراسلون بلا حدود" حول المؤشر السنوى لحرية الصحافة العالمى، على إدراج دولة الكيان الصهيوني ضمن التصنيف لتحل المرتبة 102، على الرغم من الجرائم التي ارتكبتها بحق الصحفيين داخل غزة طيلة مدة الحرب وحتى الآن من استهداف مباشر وملاحقة مستمرة لعدم نقل الحقيقة للرأي العام العالمي.

وأكد نقيب الصحفيين، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب، الذى ينعقد اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، أن النقابة قد أرسلت ملاحظات واتهمت التقرير بالعار والخزي، نتيجة الرصد المخزي لاعداد الشهداء الصحفيين في الأشهر الأولى من الحرب، ففي الوقت الذى كان عدد شهداء الصحافة تجاوز 160 شهيد، جاء التقرير بأن عدد الشهداء لم يتجاوز عن 16 شهيد حينها، وهو موقف متخاذل للغاية.



وأشار " البلشي"، إلى أن نقابة الصحفيين تتواصل مع المنظمات الدولية الخاصة بحريات الصحافة بشكل مستمر، من أجل متابعة وضع الصحفيين بمناطق الصراع والنزاع، موضحا أن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود تجاهل الجريمة التى تعد الأكبر في تاريخ الصحافة حول استهداف الصحفيين وملاحقة أسرهم بشكل مباشر.

