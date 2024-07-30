شكرا لقرائتكم خبر عن التصالح فى المخالفات.. أبرز التشريعات لـ"إسكان النواب" حصاد دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها عقدت خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني 118 اجتماعاً، استغرقت 118 ساعة عمل، ناقشت خلالها موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج تنفيذ المشروعات الممولة من اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة.

ووفقا لتقرير الحصاد، تم إحالة 403 موضوع طلب إحاطة، تم مناقشة 270 موضوع، بواقع 80 اجتماعا، استغرقت (80) ساعة عمل، وفيما يخص مشروعات القوانين المتعلقة بكافة قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، كما تابعت نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق المختلفة، بخلاف تطرقها لتنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية.

وناقشت اللجنة 3 مشروعات قوانين، عقدت بشأنها 15 اجتماعاً، استغرقت حوالي 17 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتها من تنظيم البناء والإسكان فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات، ونظام للترقيم القومي للعقارات إلى تقنين، ومشروع قانون تملك الأراضي الصحراوية للأغراض الاستثمارية.

واستمرت اللجنة في دور الانعقاد الرابع على سياساتها في التعامل مع الحكومة والتي تهدف إلى التكامل والتعاون من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة، لاسيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جلياً في التوجه نحو البناء الأخضر والمشروعات المستدامة.

وعملت اللجنة على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقاً لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على أسلوب المكاشفة والشفافية مع ممثلي الحكومة، لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.