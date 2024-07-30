شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالقاهرة يشيد بدور مصر فى احتواء الأزمات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة، بدور الدولة المصرية في احتواء الأزمات بالمنطقة واستضافتها اللاجئين، جاء ذلك خلال استقبال النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بـجاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة وذلك للتباحث في القضايا المشتركة وسبل تطوير العلاقات بين البلدين لا سيما البرلمانية منها.

في بداية اللقاء رحب النائب كريم درويش بالسفير البريطانى، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتطرق اللقاء لنتائج الانتخابات التشريعية البريطانية والتي أجريت الشهر الحالي والتي حقق حزب العمال فيها انتصارا ساحقا.

من جانبه، عبر بايلي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالدور المصري الكبير في احتواء الازمات بالمنطقة، كما أشاد بالدور المصري في استضافة عدد كبير من اللاجئين من دول الصراع بالمنطقة.

من ناحيته، ثمن النائب كريم عبدالكريم درويش تغير سياسات بريطانيا بشأن الحرب على غزة، مؤكداً على أهمية تضافر الجُهود والحوار المستمر والدائم لتقارب وجهات النظر والعمل على وقف الحرب في أسرع وقت والعمل على تحقيق مستقبل أفضل للجميع، كما أكد على أهمية توجيه الاستثمارات البريطانية إلى مصر من أجل تعزيز التعاون والشراكة، وكذلك توفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة في بريطانيا.