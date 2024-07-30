جلسة للجنة الإدارة والعدل حول تطوير القانون المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها لدرس جدول اعمالها المقرر، حيث كان قد سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت امكانية تطوير القانون رقم 175/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وذلك من خلال اضافة فصل إليه يتعلق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص والذي يشمل القطاع الطبي ولاستشفائي.

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة مناقشة ما بدأت به في الجلسة السابقة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 175/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وعلى اسبابه الموجبة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتهل في الجلسة التالية.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاسبوع المقبل.