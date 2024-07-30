طقس صيفي رطب خلال الأيام القادمة مع حرارة ضمن معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس صيفي رطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً إجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح أحياناً، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً إجمالاً مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع في الداخل.

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تنخفض في المناطق الداخلية.

الجمعة: قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.