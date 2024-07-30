الصفدي اتصل بوزير الخارجية: الاردن يعمل على منع التصعيد والحؤول دون الانزلاق الى حرب واسعة

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب إتصالاً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الذي عبّر عن "وقوف المملكة الاردنية الهاشمية الى جانب لبنان في هذا الوقت الصعب كما في كل وقت"، مؤكدا "حرص الاردن على أمن وسيادة لبنان ورفضه للتهديدات الاسرائيلية".
كما شدد الوزير الصفدي على" عمل المملكة لمنع التصعيد والحؤول دون الانزلاق الى حرب واسعة"، واضعاً إمكانات بلاده في تصرف لبنان.
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