مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد

اشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى انها تحيط السادة المشتركين في كافة دوائر المياه التابعة لها، علماً، بأن التقنين الخاص بالتيار الكهربائي بسبب توقف معمل دير عمار عن العمل والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية يشمل أيضاً منشآت المؤسسة ومحطاتها بما فيها آبار تفاحتا وغيرها من محطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع.

وعليه تتمنى المؤسسة على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد.