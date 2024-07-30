اشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى انها تحيط السادة المشتركين في كافة دوائر المياه التابعة لها، علماً، بأن التقنين الخاص بالتيار الكهربائي بسبب توقف معمل دير عمار عن العمل والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية يشمل أيضاً منشآت المؤسسة ومحطاتها بما فيها آبار تفاحتا وغيرها من محطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع.
وعليه تتمنى المؤسسة على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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