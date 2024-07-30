أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية يوم الثلاثاء 30-07- 2024 للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الاجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "النشرة" عن سماع دوي انفجار ناتج عن خرق لجدار صوت من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي على دفعات فوق مناطق في جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن التصدي للطائرات الحربية الإسرائيلية التي اخترقت حاجز الصوت وإجبارها على التراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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