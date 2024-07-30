النائب الخوري بعد زيارته الديمان: لدى سيدنا هاجس كبير وخوف حول الحرب الدائرة في جنوب لبنان

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي عضو تكتل "الجمهورية القوية" نائب طرابلس ايلي الخوري، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد لا سيما تداعيات ما يحدث في الجنوب وهاجس الحرب، اضافة الى موضوع الاستحقاق الرئاسي والمبادرات التي يقوم بها التكتل.

وقال النائب الخوري بعد اللقاء: "زيارة غبطة البطريرك في الديمان وعلى مشارف الوادي المقدس لها نكهة مختلفة وقد عرضت معه بالدرجة الاولى موضوع الساعة وهوموضوع الجنوب لا سيما وان لدى سيدنا هاجسا كبيرا وخوفا حول الحرب الدائرة في جنوب لبنان والمنتظر خلال الايام المقبلة وتبادلنا الافكار و التخوف الموجود لدى كل اللبنانيين من حدوثها".

اضاف:"وعرضنا ايضا الموضوع الحاضر دائما وهو موضوع رئاسة الجمهورية واسباب عدم الانتخاب والنقاش حول الحوار والمبادرات وكانت مناسبة للتدول في موضوع المبادرة الاخيرة التي التي قمنا بها كتكتل للجمهورية القوية واكدت له اننا مستمرون في المبادرات لخلق دينامية تسهم في حل دستوري خصوصا واننا كنا السباقين في اطلاق المبادرات منذ بدء الاستحقاق الرئاسي من اجل ايجاد الحلول وانتخاب رئيس للجمهورية ".

وتابع: "كانت ايضا مناسبة شرحت خلالها للبطريرك اوضاع طرابلس والمشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها الاهالي كماعرضت له المبادرة التي بدأناها السنة الماضية والتي سنستمر بها خلال العام الدراسي المقبل والمتعلقة بصعوبة دفع الاقساط المدرسية وكانت مناسبة لأخذ البركة لمواصلة العمل" .

وظهرا استقبل الراعي ه قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران على رأس وفد من القادة الامنيين واطلع منهم على الاوضاع الامنية في الشمال.