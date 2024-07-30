عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جلسة في مجلس النواب، حيث كان قد سبق للجنة في جلسة سابقة أن بدأت مناقشة المواد المتعلقة بالجرائم وشبه الجرائم ومعاقبتها والتعويض عنها.
وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة عملها في درس المواد المذكورة اعلاه فاقرت المواد المتعلقة بالتعريفات، كما الاحكام المتعلقة بالذم والقدح بالاضافة الى الاحكام التي لها علاقة الموظف العمومي بمعناه الواسع، وانتقلت الى حماية الحق بالصورة والتعويضات التي تترتب في حال انتهاك هذا الحق، واقرت المواد التي ناقشتها بعد ادخال تعديل على عدد منها.
ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنة الفرعية عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراح قانون الإعلام أقرّت بعض المواد مع تعديلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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