صافرات الإنذار تدوي في "كريات شمونة" وعدة مستوطنات شمال اسرائيل

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في "كريات شمونة"، وعدة مستوطنات شمال اسرائيل. وفي السياق، تحدثت القناة "14" العبرية، عن أنباء أولية عن وقوع إصابة جراء سقوط صاروخ في "هجوشريم" في إصبع الجليل.

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