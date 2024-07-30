الكرملين يعتبر أن على المعارضة في فنزويلا قبول خسارتها الانتخابات الرئاسية

اعتبر الكرملين انه على المعارضة في فنزويلا "قبول" هزيمتها في الانتخابات الرئاسية بعدما نزل متظاهرون الى الشوارع احتجاجا على النتائج الرسمية التي أظهرت فوز الرئيس نيكولاس مادورو.

واوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، "نرى أن المعارضة لا تريد قبول الهزيمة، لكننا نعتقد انه عليها القيام بذلك".

وقتل شخص على الأقل، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية، في احتجاجات اندلعت الإثنين في فنزويلا وتخللتها مواجهات مع الشرطة، بعيد إعلان فوز نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة في انتخابات رفضت المعارضة نتيجتها.