كشفت وزارة الصحة في غزة، في تقرير لها، أنّ "الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيدا و73 مصابا".
وعليه، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 39400 شهيد و90996 مصابا"، وذلك منذ 7 تشرين الأول 2023.
إلى ذلك، وبعد تراجع القوات الإسرائيلية من ماطق شرقي خان يونس وبدء عمليات انتشال الجثامين، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ "جيش الاحتلال انسحب من شرق خان يونس مخلفا أكثر من 250 شهيدا و300 مصاب".
وأشار إلى أنّ "انتهاكات الاحتلال في شرق خان يونس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في غزة أعلنت عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية: 3 مجازر خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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