الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة لينينسكوي في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ "وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتحرير بلدة لينينسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكرانيا، مؤكدة أنها "حسنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" (زاباد) قضت على أفراد ومعدات للواء 57 و82 و36 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات ستاريتسا، وليبتسي، وفولشانسك وتيكوي الواقعة في مقاطعة خاركوف".

وقالت: "دمرت تشكيلات الألوية الآلية 31 و32 و47، ودبابة، ولواء المشاة 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق توريتسك، وجيلاني، وفوزدفيجينكا، وسيرغيفكا، وغرودوفكا، ونيكولايفكا، ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف الدفاع الروسية "تم صد 6 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية 53 و100 و110 و151 مشاة ميكانيكية، ولواء الهجوم الجوي 142، واللواء 95 من القوات المسلحة الأوكرانية"، كاشفة أنّه "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 315 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و6 مركبات، ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز دي-30".

وبدأت روسيا تكتسب المزيد من الأرض منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في شباط.