الخارجية النيبالية دعت مواطنيها في لبنان الى توخي الحذر والتزام الإجراءات الوقائية المطلوبة

اعلنت وزارة الخارجية النيبالية في بيان انه" في ظل الأحداث والتطورات الحالية في لبنان، تهيب الوزارة بجميع المواطنين النيباليين في لبنان توخي الحذر والتزام الإجراءات الوقائية المطلوبة. تدعو الوزارة جميع المواطنين النيباليين إلى التواصل الفوري مع السفارة النيبالية في القاهرة أو القنصلية العامة في بيروت في حالة الحاجة إلى أي مساعدة". ووضعت للتواصل مع القنصلية العامة النيبالية في بيروت: • البريد الإلكتروني: [email protected] • الهاتف: 96171688821+ /96181883713+ (WhatsApp) وللتواصل مع السفارة النيبالية في القاهرة: • البريد الإلكتروني: [email protected] • الهاتف: +201097772348 (WhatsApp) • الهاتف: +201002505997 (WhatsApp)". كمادعت جميع المواطنين النيباليين في لبنان إلى تسجيل أسمائهم عبر الرابط التالي لتحديث قوائم التواصل والمساعدة في حالات الطوارئ: https://eg.nepalembassy.gov.np/registration-of-nepali-nationals-in-lebanon/".

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