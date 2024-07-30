الدفاع المدني في غزة: تم انتشال 300 شهيد منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي البري لشرق خان يونس

أعلن الدفاع المدني في غزة، أنّه "تم انتشال 300 شهيد منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي البرّي للمناطق الشرقية لخان يونس"، وقال: "عدد كبير من جثامين الشهداء التي تم انتشالها من شرق خان يونس متحللة".
هذا، وعاد آلاف النازحين الفلسطينيين للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد انسحاب دبابات القوات الإسرائيلية، وسط عمليات انتشال جثث القتلى من بين أنقاض المنازل المدمرة في منطقة بني سهيلا.
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي مع تواصل الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
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