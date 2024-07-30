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زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب جنوب غرب باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومتراً، وعلى بُعد 50 كيلومتراً شمال شرق مدينة ذهوب البلوشية، مشيرة إلى أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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