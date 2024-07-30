شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومتراً، وعلى بُعد 50 كيلومتراً شمال شرق مدينة ذهوب البلوشية، مشيرة إلى أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

