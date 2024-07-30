صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39400 شهيد و90996 وإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ضمن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 298 على قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39400 شهيد و90996 وإصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت وزارة الصحة في بيان عبر حسابها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و73 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

عدد من الضحايا تحت الركام

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت وزارة الصحة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.