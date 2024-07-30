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مقتل إسرائيلي جراء صواريخ أطلقها حزب الله على مستوطنة هغوشريم

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ياسر رشاد - القاهرة - قتل جندي إسرائيلي بعد إصابته جراء صواريخ أطلقها حزب الله على مستوطنة "هغوشريم"، وقالت نجمة داوود الحمراء، إن إسرائيلي قتل متأثرا بجراحه جراء سقوط صواريخ على المستوطنة في إصبع الجليل.

وقالت وسائل عبرية، أن صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان إلى أصبع الجليل ، استهدفت مستوطنات كريات شمونة و المستعمرات المحيطة بها، حسب وسائل لبنانية.

وفشلت المنصات الاعتراضية في اعتراض عدد كبير من الصواريخ، اطلقت من لبنان إلى الجليل الغربي، في مستوطانت كريات شمونة و المستعمرات المحيطة بها، حسب وسائل لبنانية.

 

وأعلنت وسائل عبرية، تجدد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها للمرة الثانية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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