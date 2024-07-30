رئيس وزراء فيتنام يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء الفيتنامي "فام منه تشنه" يبدأ اليوم زيارة رسمية للهند تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن وفدا فيتناميا على مستوى رفيع يضم العديد من الوزراء ونواب الوزراء وكبار رجال الأعمال سيرافق رئيس الوزراء الفيتنامي خلال زيارته للهند التي سيختتمها يوم الأول من أغسطس.

ويجري رئيس الوزراء الفيتنامي مباحثات ثنائية مع نظيره الهندي الذي سيقيم مأدبة غداء تكريما له، وأنه من المقرر أن يجتمع أيضا مع الرئيسة الهندية دروبادى مورمو ونائبها جاجديب ذانخار.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن الهند وفيتنام ترتبطان بعلاقات تاريخية وحضارية ارتقت إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي لفيتنام في شهر سبتمبر عام 2016، وأن الهند تعتبر فيتنام دعامة أساسية لسياستها الرامية إلى الاتجاه شرقا، بالإضافة إلى كونها شريكا مهمًا لها في رؤيتها بشأن منطقة الاندو - باسيفيك.