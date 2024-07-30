حزب الله يجبر طائرات إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت في لبنان بالتراجع

ياسر رشاد - القاهرة - تصدت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية يوم الثلاثاء 30-07- 2024 للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة.

شهداء الأقصى تتصدى لجنود الاحتلال في مخيم العين

في وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير بمخيم العين، أن قواتهم خاضت اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال المقتحمة في مخيم العين، واستهدفوهم بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر، وتمكنوا من استهداف إحدى الآليات العسكرية المتمركزة داخل المخيم بعبوة ناسفة.

وقال كتائب شهداء الأقصى عبر حسابها: بفضل من الله وتوفيقه، تمكن مقاتلونا البواسل من التصدي لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم العين، بعد اكتشاف تسلل قوة صهيونية خاصة لحقتها تعزيزات عسكرية حاصرت المخيم من كل حدب وصوب، حيث خاض مقاتلونا اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر، وتمكنوا من استهداف إحدى الآليات العسكرية المتمركزة داخل المخيم بعبوة ناسفة، وفشلت القوات المقتحمة من جنود وآليات ووحدات خاصة من أن تعتقل أو تصيب أياً من مقاتلينا الشجعان.

