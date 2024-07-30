وزيرة خارجية أستراليا: الاتفاق الدفاعي بين كوريا الشمالية وروسيا يزعزع الاستقرار

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الدفاعي الأخير بين كوريا الشمالية وروسيا سيتسبب في زعزعة الاستقرار.

وأضافت وزيرة الخارجية الأسترالية - عقب زيارتها لقرية "بانمونجوم" الحدودية في كوريا الجنوبية - أن هذا الأمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للعالم، مشيرة إلى أن روسيا تتصرف بطرق لا تؤدي إلى تحقيق السلام ولكنها تؤدي إلى التصعيد.

كما أدانت - عبر صفحتها الرسمية - التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية واعتبرتها تهديدا للأمن الإقليمي.

وقد التقت وزيرة الخارجية الأسترالية - في وقت سابق اليوم - وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول، في سول، واتفق الجانبان على العمل مع المجتمع الدولي للتعاطي مع الشراكة العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا.

كما اتفقا أيضا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن الاقتصادي وتغير المناخ ومجالات أخرى، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

يشار إلى أنه في شهر يونيو الماضي، وقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا ينص على المساعدة العسكرية المتبادلة في حالة تعرض أي من البلدين لهجوم.. وقد اتهمت الولايات المتحدة وشركاؤها كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة التي تحتاجها في العملية العسكرية بأوكرانيا مقابل المساعدات العسكرية والاقتصادية.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية خلال الأشهر الأخيرة، حيث قامت كوريا الشمالية بإطلاق بالونات تحمل نفايات باتجاه جارتها الجنوبية مع مواصلة إجراء اختبارات للأسلحة.. وردت كوريا الجنوبية باستئناف البث الدعائي المناهض لبيونج يانج والتدريبات بالذخيرة الحية في المناطق الحدودية.