انطلاق قمّة الإبداع الإعلامي للشباب العربي أكتوبر المقبل حول الذكاء الاصطناعى

ياسر رشاد - القاهرة - تُطْلِق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى منظّمات جامعة الدول العربية المتخصصة، فعالية قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي ، تحت رعاية كل من: د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية خلال النصف الثانى من أكتوبر المقبل.



وأوضح الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية أن أبرز محاور الفعالية تدور حول (الذكاء الاصطناعى وتحدياته فى المجال الإعلامى تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى الصحفي تحديات التغطيات الإعلامية فى الدول العربية الأمن الرقمى للمؤسسات الإعلامية والصحفية– الصحة النفسية للإعلاميين والصحفيين دور المراسل الصحفى التليفزيونى فى تغطيات الحروب وفقاً للقانون الدولى الإنسانى والمواثيق الإعلامية الدولية).

وبهذا الخصوص تعقد الأكاديمية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامى للشباب العربى يوم الخميس الموافق ١ أغسطس وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مصر الجديدة- قاعة جمال مختار مبنى كلية الهندسة.



يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى هى واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية تقدِّم إعلاما راقيا يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري.



تأتى هذه الفعالية فى إطار قيام الأكاديمية بدورها كإحدى بيوت الخبرة المتخصصة فى مجال التعليم والتدريب والبحوث والإستشارات والتى تعدّ من أكبر المؤسّسات التعليمية البارزة فى مصر والوطن العربى والتى حصدت وحصد أبناؤها العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، ومن منطلق رسالة الأكاديمية بأن تكون مؤسسة تعليمية ذكية ذات تأثير إيجابى على مجتمع المعرفة من خلال البحث والإبتكار والإبداع وريادة الأعمال ومواكبة تطور التقنيات الحديثة فى كافة القطاعات