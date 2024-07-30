الكرملين: الحزبان الجمهوري والديمقراطي الأمريكيان يستغلان روسيا وبوتين في الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الجمهوريين والديمقراطيين يستغلون روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في صراعهم السياسي.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن ذلك جاء ردًا على تقرير للمخابرات الوطنية الأمريكية، زعم أن روسيا والصين تواصلان محاولات التدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "موسكو معتادة على هذا، وتتوقع أن تتضاعف الاتهامات المتبادلة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف: "بالطبع، سيكون هناك الكثير من هذه الاتهامات مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، لأن روسيا ورئيس الدولة الروسية شخصيا، في الواقع، من العوامل الأساسية التي يستغلها الجمهوريون والديمقراطيون في صراعهم السياسي، وخاصة في الحملة الانتخابية.. لقد اعتدنا على هذا.. إنها حقيقة لا مفر منها نواجهها في الولايات المتحدة للأسف".