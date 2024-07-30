شهداء الأقصى تتصدى لجنود الاحتلال في مخيم العين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب شهداء الأقصى شباب الثأر والتحرير بمخيم العين، أن قواتهم خاضت اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال المقتحمة في مخيم العين، واستهدفوهم بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر، وتمكنوا من استهداف إحدى الآليات العسكرية المتمركزة داخل المخيم بعبوة ناسفة.

وقال كتائب شهداء الأقصى عبر حسابها: بفضل من الله وتوفيقه، تمكن مقاتلونا البواسل من التصدي لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم العين، بعد اكتشاف تسلل قوة صهيونية خاصة لحقتها تعزيزات عسكرية حاصرت المخيم من كل حدب وصوب، حيث خاض مقاتلونا اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر، وتمكنوا من استهداف إحدى الآليات العسكرية المتمركزة داخل المخيم بعبوة ناسفة، وفشلت القوات المقتحمة من جنود وآليات ووحدات خاصة من أن تعتقل أو تصيب أياً من مقاتلينا الشجعان.

انتشال 42 جثمانا من منطقة بنى سهيلا

في وقت سابق، انتشل الدفاع المدني في غزة اليوم الثلاثاء، 42 جثمانا من منطقة بنى سهيلا، بعد تراجع قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان، إنه تلقى 200 إشارة وبلاغا عن فقدان مواطنين في المناطق الشرقية لخان يونس، مشيرا إلى أنه يعمل على انتشال الجثامين بعد إغلاق الطرق وتدمير 90‎%‎ من البنية التحتية شرقي خان يونس.

ولفت الدفاع المدني في غزة إلى منع القوات الإسرائيلية لطواقمه من انتشال الجرحى تسبب في وفاتهم وتحلل جثامينهم.

وأكد أنه انتشل حتى الآن 42 جثمانا من بنى سهيلا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن "أعداد الشهداء في خان يونس تفوق التوقعات وهناك 300 شهيد على الأقل".

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39400 شهيد و90996 إصابة

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ضمن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 298 على قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39400 شهيد و 90996 وإصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت وزارة الصحة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيد و 73 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت وزارة الصحة، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.