أوكرانيا تؤكد استقرار الوضع في قطاع الطاقة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء، استقرار الوضع في قطاع الطاقة في أوكرانيا؛ بسبب الانتهاء المبكر من الإصلاحات في محطتين للطاقة النووية وانخفاض درجة حرارة الهواء.

وقال شميهال- خلال اجتماع حكومي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "بفضل الانتهاء المبكر من الإصلاحات في وحدتين من محطات الطاقة النووية وانخفاض درجة حرارة الهواء استقر الوضع في قطاع الطاقة".

إلا أن شميهال أشار إلى "استمرار العجز في القدرة في نظام الطاقة؛ بسبب استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا".

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني، أن الاستعدادات لفترة الخريف والشتاء وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة في أوكرانيا مستمرة، مشيرا إلى أن برامج الدعم الحكومي لبناء توليد الطاقة الموزعة قد تم إطلاقه بالفعل.

الكرملين: الحزبان الجمهوري والديمقراطي الأمريكيان يستغلان روسيا وبوتين في الانتخابات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الجمهوريين والديمقراطيين يستغلون روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في صراعهم السياسي.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن ذلك جاء ردًا على تقرير للمخابرات الوطنية الأمريكية، زعم أن روسيا والصين تواصلان محاولات التدخل في العمليات الانتخابية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "موسكو معتادة على هذا، وتتوقع أن تتضاعف الاتهامات المتبادلة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف: "بالطبع، سيكون هناك الكثير من هذه الاتهامات مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، لأن روسيا ورئيس الدولة الروسية شخصيا، في الواقع، من العوامل الأساسية التي يستغلها الجمهوريون والديمقراطيون في صراعهم السياسي، وخاصة في الحملة الانتخابية.. لقد اعتدنا على هذا.. إنها حقيقة لا مفر منها نواجهها في الولايات المتحدة للأسف".