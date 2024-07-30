وزارة العمل الأمريكية تمنح مؤسسة بالمنيا جائزة مكافحة عمالة الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، فوز مؤسسة وادي النيل بجائزة "إقبال مسيح" وهي جائزة دولية، تمنح من وزارة العمل الأمريكية عن مكافحة عمالة أطفال المحاجر، داخل قرى شرق النيل في المنيا، على مدار السنوات الماضية.

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، إن الجائزة دولية، وتمنح للجمعيات الأكثر نشاطا في مكافحة عمالة الأطفال، من وزارة العمل الأمريكية بتزكية من الخارجية الأمريكية، واصفا ذلك بالحدث المشرف، بحصول المنيا على الجائزة.

وأضاف بخيت أن وفدًا من السفارة الأمريكية يضم مستر ناثان ترينر، وإليسا اليموا، زار مقر المؤسسة في مدينة المنيا، وسلم الجاهزة لمجلس أمناء المؤسسة، بحضور مشاركين في تنفيذ مشروعات مكافحة عمل الأطفال.

من جانبه أكد ناثان ترينر، القنصل بالسفارة الأمريكية، ورئيس وفد وزارة العمل الأمريكية، حصول المؤسسة على الجائزة بعد منافسات كبيرة مع مؤسسة أخرى تمثل دول العالم، ومنحت مؤسسة وادى النيل الجائزة لتميزها في تقديم الأنشطة للحد من عمالة الأطفال على مدار أكثر من ربع قرن،مشيدا بجهود القائمين على المؤسسة .

من جانبه قال ماهر بشري ، رئيس مؤسسة وادى النيل بالمنيا ، فوزنا بالجائزة الدولية بعد منافسات كبيرة مع عدد من الدولة التي تكافح عمالة الأطفال، وجاءت الجائزة لحصاد أكثر من 20 سنة من العمل في مجال مكافحة عمالة الأطفال، وتوفير شبكات حماية مجتمعية .

وأكد بشرى أن قيام المؤسسة بتقديم العديد من الخدمات لمكافحة عمال أطفال المحاجر، ومنها مشاريع صغيرة، وتدريبات مهنية، وعودة الشنطة والدروس المدرسية،

بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيراً إلى أن الجائزة من أكبر الجوائز الدولية التي تمنحها وزارة العمل الأمريكية للمؤسسات النشطة في مكافحة عمالة الأطفال.