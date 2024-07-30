رابط نتيجة الثانوية الأزهريّة 2024 برقم الجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يعقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مؤتمرًا صحفيا غدا الأربعاء، بمقر المشيخة بالدراسة، لاعتماد وإعلان نتيجة الثانوية الأزهريّة، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهريّة برقم الجلوس، غدا، عبر الرابط التالي: هنا

ويجري فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بعد قليل، اتصالات هاتفية بأوائل الشهادة الثآنوية لتهنئتهم وإبلاغهم بالنجاح والتفوق، قبيل اعتماد النتيجة رسميا.

ويُعقد المؤتمر غدا بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، وخالد إبراهيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية، وعدد من قيادات التعليم الأزهري؛ حيث سيتم خلاله الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في أقسام العلمي والأدبي وذوي البصيرة وطلاب غزة، بالإضافة إلى النسب المئوية للنجاح بمختلف الأقسام، والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالنتائج.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهوريَّة.