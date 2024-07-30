جالانت يدين احتجاجات في إسرائيل بعد احتجاز جنود في قاعدة عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل آبيب - (د ب ا)

أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بشدة الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في إسرائيل أمس الاثنين، عقب احتجاز الشرطة لجنود في قاعدة عسكرية لاتهامهم بالاعتداء الجنسي على سجين فلسطيني.

واقتحم المتظاهرون سجن سدي تيمان بالقرب من مدينة بئر سبع، حيث تم احتجاز تسعة جنود أمس الاثنين، في ظل اشتباكات مع الشرطة العسكرية، عقب ما تردد عن نقل سجين فلسطيني للمستشفى بعد تعرضه لاعتداءات جنسية خطيرة.

وتم تنظيم احتجاجات أخرى في عدة أماكن، من بينها قاعدة بيت ليد بشمال شرق تل آبيب.

وقال جالانت في خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاحتجاجات تمثل" تهديدا خطيرا على أمن الدولة".

وطالب جالانت رئيس الوزراء باتخاذ " إجراء حاسم ضد أعضاء الائتلاف المتورطين في الاضطرابات".

وخلال زيارته لمعسكر بيت ليد، قال رئيس الاركان الاسرائيلي هرتسي هيلفي إن محاولات مثيري الشغب التسلل لقواعد عسكرية حدودية ترقى لكونها عمل فوضوي، وسوف يتم التعامل معها على أنها سلوك إجرامي.

وأضاف أن الاحتجاجات تضر بالجيش وأمن الدولة والمجهود الحربي.