شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت السويدى: البرلمان يلعب دورا هاما بالتشريع والرقابة لحماية البيئة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اكد المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أن هناك دور للبرلمان للرقابة على الدولة فى الملف البيئى، وهو جزء من الدور الحقيقى للبرلمان فى التشريع والرقابة معا، بما يدور فى الطريق الصحيح لمصلحة المواطن المصرى، مؤكدا أن مصطلح البيئة الخضراء بدأ من 10 سنوات، وظهر بقوة خاصة بعد استضافة مصر لقمة المناخ COP27، وهو الأمر الذى وضع مصر تحت بؤرة الضوء فى العالم كله، وأن البرلمان له دور فى الرقابة وطرح طلبات إحاطة واستجوابات حول الملفات البيئية، وخاصة ملف الطاقة والمخلفات والتشجير والصناعة.

وأوضح السويدى، لـ"الخليج 365"، أن هناك فرق بين البيئة الخضراء والمسطحات الخضراء، مدللا بكلمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن أهم ما يلوث البيئة والمناخ هو الصناعة والنقل، وأن تعديلات قانون البيئة المرتقبة ستتضمن بنود لحماية البيئة، وتقنين الإجراءات التى تحقق البيئة الخضراء وتصورها.

وأشار السويدى، إلى الدور الهام للمجتمع المدنى فى رفع الوعى بما يلزم البيئة الخضراء، والتعريف بالقضايا البيئية المختلفة وتوعية المواطنين بأهمية أن يكونوا شركاء فاعلين فى حماية البيئة والحفاظ عليها.