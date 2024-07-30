شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد إنجازات "دينية النواب".. عقدت 86 اجتماعا وناقشت 90 طلب إحاطة وزيارة ميدانية والان مع تفاصيل الخبر

أعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، تقريرا عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثاني، حيث عقدت اللجنة عدد 86 اجتماعا استغرقت عدد ساعات عمل 87 ساعة.

وعلى مستوى الأداء الرقابي، ناقشت لجنة الشئون الدينية عدد 90 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الرابع، منها 55 طلب إحاطة تم مناقشتها وانتهت داخل اللجنة بحلول للمشكلة محل الطلب، وعدد 35 طلب إحاطة ناقشتها اللجنة وأعدت مذكرات بشأنها للعرض على مكتب المجلس.

الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

وتتعلق طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة بموضوعات تشمل إحلال وتجديد وفرش وصيانة مساجد بمختلف المحافظات، وبشأن أراضى الوقف سواء فيما يتعلق بتقنين الأوضاع أو حسم نزاعات، أو ما يتعلق بالوحدات السكنية التابعة للأوقاف، وكذلك بشأن مشكلة خطباء المكافأة والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم وتثبيتهم أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة، وكذلك العجز في عدد الخطباء والأئمة والعمالة ببعض المساجد، وبشأن أعمال الصيانة والترميم للمساجد الأثرية والتاريخية، وبشأن ضم مساجد جديدة، وغيرها من الموضوعات.

كما أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ناقشت بدور الانعقاد الرابع خطة عمل اللجنة فيما يخص الأزهر الشريف (قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومستشفيات الجامعة)، وفيما يخص وزارة الأوقاف (هيئة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)، كما ناقشت اللجنة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025، فيما يخص (وزارة الأوقاف، قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر).

وبشأن الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت زيارة ميدانية بتاريخ 31 يناير 2024 إلى مسجد السلطان أبو العلا، ومسجد القاضي يحيى الكائنين بمنطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.