عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب: حكومة إسرائيل تبحث إن كان اغتصاب الفلسطينيين مقبولا

استنكرت عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، واشارت الى إن حكومة تل أبيب تناقش إن كان اغتصاب الفلسطينيين أمرا “مقبولا”.
ولفتت طليب في تصريح لها، الى أن حكومة إسرائيل تناقش خلال جلسة الكنيست إن كان اغتصاب الفلسطينيين أمرا “مقبولا”.
والاثنين، طالبت هيئات رسمية وأهلية فلسطينية بتحقيق دولي في ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والاطلاع على ظروف اعتقالهم “اللاإنسانية”.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة، حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب واعتداءات جنسية وإهمال طبي بطريقة ممنهجة وتمنع إسرائيل زيارة أي وفود حقوقية للوقوف على أوضاعهم.
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