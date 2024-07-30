طيران الشرق الاوسط: الرحلات ليومي30/31 تموز تبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان ، أن "رحلاتها ليومي 30/31 تموز 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها الى 31 تموز 2024 صباحاً بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".

ولفتت الشركة، الى أن "الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها من 30 تموز 2024 الى صباح 31 تموز 2024 هي 5 من أصل 32 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل في 31 تموز توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة:

06:10 صباحاً 02:15 بيروت دبي ME431

09:55 صباحاً 22:00 بيروت لندن ME204

06:25 صباحاً 20:55 بيروت الدمام ME443

06:05 صباحاً 21:15 بيروت جدة ME369

03:00 صباحاً 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

وذكرت أن "الرحلات التي تم تأخيرها في 31 تموز 2024 هي 4 من أصل 38 رحلة:

توقيت الاقلاع المعدل في 31 تموز توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

صباحاً09:30 07:30 دبي بيروت ME426

14:45 بعد الظهر 12:45 بيروت دبي ME427

صباحاً08:50 07:05 بروكسل بيروت ME215

بعد الظهر13:20 11:35 بيروت بروكسل ME216

وشدد على أنه "يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة".

كذلك أعلنت الشركة "تسيير رحلة إضافية الى أثينا ME253/254 لتأمين عودة اللبنانيين العالقين هناك بسبب تعليق الشركات الاخرى رحلاتها الى لبنان. رحلة ME253 من بيروت إلى أثينا تقلع عند الساعة 18:00، ورحلة ME254 من أثينا إلى بيروت تقلع عند الساعة 20:55".