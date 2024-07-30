عيتاني: مرفأ بيروت يعمل بصورة طبيعية ولم يطرأ اي تعديل او إلغاء من قبل شركات الشحن البحري

أوضح رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفا بيروت عمر عيتاني في بيان، ان "الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يشاع من خلاله ان البواخر ترسو خارج مرفأ بيروت، هو أولاً يعود لمرفأ طرابلس، ثانياً ان مرفأ بيروت يعمل بصورة طبيعية، ولم يطرأ اي تعديل او إلغاء من قبل شركات الشحن البحري على رحلات سفنها إلى مرفأ بيروت رغم التهديدات الأمنية".

ولفت عيتاني الى "ان المرفأ وضع طاقمه في جهوزية تامة، والعمل سيكون 24/24 لتسهيل كل ما يتطلب، لدى الوزارات والإدارات المعنية، لإنجاز معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة داخل المرفأ، وذلك عطفا على النداء الذي أطلقته نقابة مستوردي المواد الغذائية من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي، ومن أجل مصلحة لبنان واللبنانيين".