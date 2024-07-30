بوحبيب زار الرئيس عون وتشديد على تطبيق القرار 1701 وتجنب التصعيد

زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب الرئيس العماد ميشال عون في دارته بالرابية، حيث تباحثا في التطورات الأخيرة في جنوب لبنان، واتفقا على "اهمية تمسك لبنان بالتنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١ وتجنب التصعيد والإنزلاق إلى حرب اقليمية".

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