أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 30-07- 2024 موقع جل العلام بالقذائف المدفعية".
كذلك أعلن الحزب، بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية، شنّ مجاهدو مقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 30-07- 2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة تموضع ضباطها وجنودها واصابت اهدافها بدقة واوقعتهم بين قتيل وجريح".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا بسرب من المسيرات مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل واستهدفنا موقع جل العلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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