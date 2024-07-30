"حزب الله": هاجمنا بسرب من المسيرات مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل واستهدفنا موقع جل العلام

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 30-07- 2024 موقع جل العلام بالقذائف المدفعية".

كذلك أعلن الحزب، بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة بيت ليف الجنوبية، شنّ مجاهدو مقاومة ‏الإسلامية يوم الثلاثاء 30-07- 2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مستهدفة تموضع ضباطها وجنودها واصابت اهدافها بدقة ‏واوقعتهم بين قتيل وجريح". ‏