منظمة الصحة العالمية ترجح ظهور حالات إصابة بشلل الأطفال في غزة

اشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير الى إن من المرجح جدا ظهور حالات إصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة، فيما قد يمثل انتكاسة للجهود الدولية للقضاء على المرض. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن مرض شلل الأطفال موجود الآن فقط في باكستان وأفغانستان لكن أكثر من 30 دولة ما زالت تُصنف على أنها عُرضة لتفشي المرض، بينها مصر وإسرائيل المجاورتين لغزة. وتصبح أي دولة عُرضة لاحتمال عودة شلل الأطفال للظهور مجددا إذا لم يتم احتواء الإصابات الجديدة بحملات تطعيم شاملة للسكان.

واوضح ليندماير في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، إن سكان غزة ربما أُصيبوا بالفعل بالمرض لكن من الصعب اكتشاف حالات مصابة بهذا الفيروس القاتل لأن معظمها تكون بلا أعراض ظاهرة. وأضاف "العثور على فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في مياه الصرف الصحي يشير إلى وجوده لدى بعض الأشخاص... وهو ما يمثل احتمالا كبيرا لتفشي الفيروس، وسيشكل حدوث ذلك انتكاسة كبيرة للجهود العالمية". وتابع قائلا إن تحقيقا وتقييما للمخاطر لا يزال جاريا في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عودة وباء شلل الأطفال للظهور في القطاع في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بعد العثور على عينات لفيروس المرض في مياه الصرف الصحي.

وشلل الأطفال، الذي ينتشر بشكل رئيسي عن طريق البراز والفم، هو فيروس شديد العدوى يمكن أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل والموت لدى الأطفال الصغار.